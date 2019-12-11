В европейской столице появится памятник бойцам РОА

Совет пражского района Ржепорые единогласно одобрил установку памятника солдатам Русской освободительной армии (РОА) генерала Андрея Власова. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает телеканал «Настоящее время».

Уточняется, что мемориал установят к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. На сопровождающей табличке будет указано, что около трех сотен солдат РОА в мае 1945 года оказали помощь чехам в борьбе с нацистами.

В посольстве России в Праге возмутились этим решением, назвав его циничным. В диппредставительстве отметили, что международным трибуналом в Нюрнберге «злодеяния пособников нацистов» квалифицированы как преступления, не имеющие срока давности.

«Ожидаем от чешской стороны выполнения международных обязательств, в том числе по Уставу ООН и Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года. Важно совместными усилиями пресекать попытки реинкарнации нацизма и попустительства им», — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

В ноябре диппредставительство России уже предупреждало Чехию о последствиях установки памятника. В российском МИД инициативу назвали шагом к реинкарнации нацизма.

Пражское восстание — стихийное антигитлеровское восстание, прошедшее с 5 по 8 мая 1945 года. В нем принимала участие 1-я пехотная дивизия Русской освободительной армии под командованием генерал-майора Сергея Буняченко.

Власов — советский военачальник, участник битвы за Москву. В 1942 году, попав в плен, генерал пошел на сотрудничество с немцами, став руководителем военной организации из советских военнопленных и эмигрантов — Русской освободительной армии. В 1946 году он был признан виновным в государственной измене и повешен.

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