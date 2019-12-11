Звезда «Милых обманщиц» показала кормление ребенка грудью и была раскритикована

Канадская актриса Шэй Митчелл, звезда сериала «Милые обманщицы», опубликовала в Instagram фото, на котором кормит грудью свою двухмесячную дочь Атлас.

Breast friends Фото опубликовано @shaymitchell

«Breast friends ["грудьшие" друзья]», — подписала артистка снимок.

Пост Митчелл на момент написания заметки набрал более 2,8 миллиона лайков. Некоторые подписчики посчитали фото неуместным. «Она даже не смотрит на ребенка, у нее нет с ним связи, она делает это на камеру», — раскритиковала снимок пользовательница с ником srs3720.

Актриса ответила женщине, попросив у нее название книги по воспитанию детей, в которой указано, что она должна поддерживать зрительный контакт с ребенком во время кормления грудью. «Пришлите мне, пожалуйста, ссылку на руководство», — написала Митчелл.

32-летняя Шэй Митчелл снялась в таких сериалах, как «Милые обманщицы», «Копы-новобранцы» и «Ты».

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