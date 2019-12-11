Информацию о сносе кинотеатра «Художественный» опровергли

В Мосгорнаследии опровергли информацию о сносе кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади в Москве, который закрылся зимой 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там пояснили, что часть северного фасада здания демонтировали из-за угрозы обрушения. Позднее его восстановят по реставрационной методике. Слухи об окончательном сносе «Художественного» появились после появления соответствующего поста в Facebook-группе «Патриаршие».

Как рассказала «Ленте.ру» управляющий директор кинотеатра Варвара Мельникова, сейчас на объекте проходят реставрационно-строительные работы, в том числе и монтаж кровли. По ее словам, после завершения работ здание будет приближено к тому, каким оно было спроектировано архитектором Федором Шехтелем. Ожидается, что реставрацию завершат в ноябре 2020 года.

Мельникова добавила, что «Художественный» станет кинотеатром премьерных, фестивальных и ретроспективных показов. В нем установят современное звуковое и проекционное оборудование, увеличат количество залов. Помимо основного зала на 450 мест, появятся три малых зала: два по 40 мест и один на 20.

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