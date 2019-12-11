«Правый сектор» опроверг свою связь с задержанным в Мурманске террористом

Пресс-секретарь украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) Артем Скоропадский опроверг связь с задержанным в Мурманске террористом. Его слова передает НСН.

Заявление ФСБ о том, что задержанный является сторонником праворадикальной организации, Скоропадский назвал «чушью и бредом». По его словам, любого задержанного по подозрению в терроризме «автоматически причисляют к правосекам» и участникам боевых действий в Донбассе. Однако в самой организации, утверждает Скоропадский, имен и фамилий задержанных не знают.

Он считает, что «российская пропаганда использует нас («Правый сектор» — прим. «Ленты.ру») в качестве такой страшилки». «Мол, вездесущие "правосеки" установили террор в Украине и пытаются это сделать в России», — отметил он. Скоропадский утверждает, что организация не видит смысла в проведении террористических актов на территории Мурманска, а в России нет действующих ее участников.

10 декабря сотрудники ФСБ задержали в Мурманске гражданина России, которого в спецслужбе назвали сторонником запрещенной в стране экстремистской организации «Правый сектор». По версии ФСБ, он готовил теракт у здания органов местного самоуправления в Мурманске, планируя взорвать самодельное взрывное устройство. Позже было опубликовано видео, на котором видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут задержанного и сажают в автомобиль.

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