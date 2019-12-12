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Казахстан отберет у России часть Байконура

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Сенат Казахстана поддержал закон «О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительством Казахстана и правительством РФ от 10 декабря 1994 года». Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон считается одобренным парламентом и отправляется на подпись президенту Казахстана. После подписания Нур-Султан отберет у Москвы часть земель комплекса, который арендует Россия. Речь идет об участках площадью 11,6 тысячи гектаров. Предусматривающий это решение протокол был подписан правительствами России и Казахстана в ноябре 2017 года.

Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров указывает, что передаваемые Нур-Султану земельные участки будут использоваться в том числе для инфраструктурных проектов — строительства международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай», железной дороги Алматы — Москва и для линейной части газопровода «Бейнеу — Шымкент». Несмотря на сокращение арендуемых площадей стоимость аренды, которую Россия выплачивает Казахстану за Байконур, не изменится.

Ранее власти Казахстана опровергли информацию, что они рассматривают вопрос о выводе космодрома Байконур и одноименного города-спутника из-под аренды России.

Незадолго до этого генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что Россия продолжает сотрудничать с Казахстаном в космической отрасли, однако в критической ситуации может перенести пилотируемые пуски с Байконура на Восточный.

В 1994 году был заключен договор аренды, по которому Россия выплачивает Казахстану 115 миллионов долларов в год. Эксплуатация космодрома обходится России примерно в пять миллиардов рублей в год. В 2004 году Москва и Астана договорились продлить аренду до 2050-го.

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