Cовфед поддержал закон о наказании чиновников за оскорбления россиян

В Совете Федерации поддержали законопроект о введении уголовной ответственности в отношении чиновников за оскорбления россиян. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на автора инициативы депутата от партии ЛДПР Александра Старовойтова.

Старовойтов отметил, что к законопроекту есть замечания, которые он готов доработать. По его словам, если Россия следует по пути «декриминализации законодательства», то стоит отменить и уголовную статью за «оскорбление представителя власти». А если нет, то норма должна быть зеркальной. По его мнению, чиновники тоже должны нести ответственность перед людьми.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан. «Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место», — сказал президент.

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