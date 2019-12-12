Мать умершего 21-летнего рэпера Juice WRLD рассказала о его наркозависимости

Мать умершего 21-летнего рэпера Juice WRLD (настоящее имя — Джарад Энтони Хиггинс) Кармелла Уоллес рассказала о его наркозависимости. Об этом сообщает TMZ.

«Зависимость не знает границ, и ее влияние распространяется далеко за пределы человека, который борется с нею. Джарад был сыном, братом, внуком, другом и еще чем-то большим людям, которые больше всего на свете желали, чтобы он смог справиться с наркоманией», — отметила Уоллес.

По словам женщины, история хип-хоп-исполнителя и его треки могут помочь другим людям избавиться от зависимости. Мать артиста пояснила, что он злоупотреблял аптечными наркотиками.

Juice WRLD скончался 8 декабря в чикагском аэропорту Мидуэй. У 21-летнего рэпера случился сердечный приступ.

Позднее появилась информация о том, что причиной смерти могла стать передозировка опиоидными болеутоляющими Percocet. Уточнялось, что рэпер употребил сразу несколько таблеток, чтобы полиция не нашла их во время обыска его частного самолета. Присутствовавший во время обыска федеральный агент рассказал, что после приема Percocet у Juice WRLD начались конвульсии.

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