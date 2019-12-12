Похожие на половой акт действия пассажиров поезда смутили попутчиков

Двое пассажиров поезда в Западной Австралии нестандартно расположились на сиденьях и смутили других путешественников странной позой. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в одном из вагонов состава, следовавшего из города Перт в пригородный район Мидленд. Очевидец заметил, что пара совершала действия, похожие на половой акт, — женщина встала с ногами на кресло таким образом, что ее паховая область находилась на уровне лица мужчины.

В полиции изданию сообщили, что пока не приступили к расследованию обстоятельств инцидента. «К сожалению, пока недостаточно подробностей, чтобы точно определить, действительно ли это произошло в Западной Австралии и был ли это половой акт», — заявили в правоохранительных органах.

В сентябре пассажир самолета United Airlines заподозрил попутчиков, которые провели в уборной более 10 минут, в непристойностях. Очевидец происходящего Стаффорд Слик опубликовал в сети ролик, на котором несколько пассажиров собрались в очереди в туалет в проходе самолета. На следующих кадрах мужчина в красном свитере выходит из туалета, а спустя несколько секунд за ним следует его девушка.

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