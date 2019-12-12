Пользователи сети стали массово забывать пароли

Сотрудники компании HYPR выяснили, что за последние три месяца пользователи сети массово сбрасывали пароли на устройствах, так как забывали их. Подробное исследование безопасности они опубликовали на сайте организации.

Пароли к личным аккаунтам сбросили 78 процентов пользователей, к корпоративным аккаунтам в тот же период — 57 процентов опрошенных. Почти половина сотрудников компаний признались, что нередко добавляют к своему рабочему паролю букву, цифру или другой символ, когда приходит время его поменять.

Анализ показал, что 65 процентов юзеров хранят свои личные пароли в приложениях или написанными на бумаге. При этом 72 процента опрошенных использовали пароли к личным аккаунтам повторно.

В исследовании участвовали примерно 500 человек, работающих в американских и канадских компаниях. Эксперты утверждают, что большинство юзеров надеются на память и не используют специальные технологии, разработанные для хранения паролей и управления ими.

Ранее стало известно, что разработчики антивируса Avast собирали и продавали данные о пользователях. Под удар могли попасть 400 миллионов клиентов компании. Руководитель организации подтвердил информацию о торговле данными, но заявил, что все они были обезличенными.

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