Антироссийские санкции США посчитали вредными для Европы

В МИД России заявили, что антироссийские санкции США принесут вред Европе. Об этом в четверг, 12 декабря, пишет «Интерфакс».

«Направленность абсолютно очевидна: получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счет ущемления интересов европейцев, конечных потребителей», — сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. Дипломат имеет в виду санкции против «Северного потока-2».

Он подчеркнул, что все российские проекты в Европе «коммерчески обоснованы» и способствуют укреплению энергетической безопасности. По мнению Грушко, санкции США противоречат международному праву «и здравому смыслу».

Ранее в России заявили, что большая часть Европы заинтересована в проекте «Северный поток-2». По словам члена Совета Федерации, многие европейцы осознают, что газопровод гарантированно обеспечит их нужды. Политик отметил, что сегодня «накапливается критическая масса тех, кто готов к жесткому ответу Соединенным Штатам».

10 декабря стало известно о новых санкциях США в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Запуск газопровода запланирован на середину следующего года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru