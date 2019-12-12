Антироссийские санкции США посчитали вредными для Европы

В МИД России заявили, что антироссийские санкции США принесут вред Европе. Об этом в четверг, 12 декабря, пишет «Интерфакс».
«Направленность абсолютно очевидна: получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счет ущемления интересов европейцев, конечных потребителей», — сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. Дипломат имеет в виду санкции против «Северного потока-2».
Он подчеркнул, что все российские проекты в Европе «коммерчески обоснованы» и способствуют укреплению энергетической безопасности. По мнению Грушко, санкции США противоречат международному праву «и здравому смыслу».
Ранее в России заявили, что большая часть Европы заинтересована в проекте «Северный поток-2». По словам члена Совета Федерации, многие европейцы осознают, что газопровод гарантированно обеспечит их нужды. Политик отметил, что сегодня «накапливается критическая масса тех, кто готов к жесткому ответу Соединенным Штатам».
10 декабря стало известно о новых санкциях США в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Запуск газопровода запланирован на середину следующего года.