Полицейские нашли три миллиона долларов в бочках с сырыми свиными лопатками

Полицейские из американского штата Северная Каролина обыскали тягач и обнаружили три миллиона долларов (189,6 миллиона рублей), расфасованные в бочки с сырым мясом. Об этом сообщает сайт Newsweek.

Офицеры остановили фуру, которая ехала по трассе 85 и нарушала правила дорожного движения. Автомобиль вилял по полосам и мешал проезду других транспортных средств.

Они решили обыскать тягач и отогнали его в безопасное место. Внутри бочек с сырыми свиными лопатками были найдены расфасованные в целлофан три миллиона долларов. Предположительно, деньги получены за продажу наркотиков. В полиции считают, что фура направлялась к мексиканской границе.

Полицейские подключили министерство юстиции к проведению расследования.

Ранее сообщалось, что неизвестный в английском городе Ливерпуль, графство Мерсисайд, похитил фуру с виски стоимостью 18 тысяч фунтов (1,5 миллиона рублей). Злоумышленник присоединил оставленный без присмотра заполненный бутылками виски Jameson трейлер к тягачу, сел за руль и уехал.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



