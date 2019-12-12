Замглавы Нацбанка Украины рассказала о поступающих ей угрозах

Первый заместитель главы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что ей поступают угрозы от неизвестных. Она написала об этом на своей странице в Facebook.

По словам Рожковой, таким образом злоумышленники пытаются оказать влияние на нее и команду НБУ. Она рассказала, что на протяжении последних трех дней некие «митингующие», собирающиеся у ее дома, пытаются помешать ей выехать на работу, что вынуждает ее обращаться за помощью к полиции. Однако митингами у дома угрозы не ограничиваются, и накануне она получила СМС с текстом: «Застрахуй дом и здоровье. Увези детей. Мы идем, сука». Кроме того, в этот же вечер в полицию поступило сообщение о заминировании соседнего дома. Хотя сообщение и оказалось ложным, Рожкова уверена, что злоумышленники изначально намеревались сообщить ее адрес, но ошиблись. В связи с террором в адрес нее и ее коллег чиновница обратилась в правоохранительные органы.

Она также заверила, что такой способ давления не поможет отменить запущенную реформу финансового сектора и остановить работу НБУ. А позиция ее ведомства, согласно которой «бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств и доведение банков до банкротства», останется неизменной.

Ранее об угрозах, связанных с профессиональной деятельностью, рассказал министр экономики Украины Тимофей Милованов. Он считает, что угрозы связаны с противодействием его команды коррупционным схемам. По словам министра, его заместители получают сообщения, содержащие предостережения в духе «готовься к похоронам себя», «не бойся ходить под подъездом» и так далее.

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