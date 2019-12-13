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Россиянин без одежды выпрыгнул из движущегося поезда

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Сотрудники полиции в Тюмени задержали раздетого мужчину, который на ходу покинул пассажирский поезд. Об этом пишет «УралПолит.Ru».

Инцидент произошел перед станцией Усть-Тавда в составе, следовавшем по маршруту Казань — Новый Уренгой. Мужчина разбил стекло в одном из купе и без одежды выпрыгнул из вагона. Впоследствии его доставили в больницу.

По информации правоохранительных органов, дебоширом оказался 36-летний житель Ишимского района Тюменской области. В результате произошедшего пассажир получил травмы, их характер не уточняется.

В пресс-службе регионального управления МВД России на транспорте уточнили, что выясняют обстоятельства случившегося.

5 декабря пассажиры российского поезда, проезжавшего через Сызрань в Самарской области, вызвали полицию после того, как один из попутчиков начал неадекватно себя вести. Одна из пассажирок рассказала, что во время остановки вышла вместе с соседом по купе покурить, а когда они вернулись, мужчина начал облизывать все, что было в вагоне.

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