Россиянин без одежды выпрыгнул из движущегося поезда

Сотрудники полиции в Тюмени задержали раздетого мужчину, который на ходу покинул пассажирский поезд. Об этом пишет «УралПолит.Ru».
Инцидент произошел перед станцией Усть-Тавда в составе, следовавшем по маршруту Казань — Новый Уренгой. Мужчина разбил стекло в одном из купе и без одежды выпрыгнул из вагона. Впоследствии его доставили в больницу.
По информации правоохранительных органов, дебоширом оказался 36-летний житель Ишимского района Тюменской области. В результате произошедшего пассажир получил травмы, их характер не уточняется.
В пресс-службе регионального управления МВД России на транспорте уточнили, что выясняют обстоятельства случившегося.
5 декабря пассажиры российского поезда, проезжавшего через Сызрань в Самарской области, вызвали полицию после того, как один из попутчиков начал неадекватно себя вести. Одна из пассажирок рассказала, что во время остановки вышла вместе с соседом по купе покурить, а когда они вернулись, мужчина начал облизывать все, что было в вагоне.