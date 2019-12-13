Эстония продала крепость Николая I за пять миллионов евро

Управляющая государственной недвижимостью Эстонии компания Riigi Kinnisvara утвердила сделку по продаже Батарейной морской крепости, расположенной на побережье Таллина. Об этом сообщается на сайте компании.

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Покупателем исторического объекта, возведенного по распоряжению Николая I в середине XIX века, выступила фирма, подконтрольная Урмасу Сыырумаа — одному из богатейших бизнесменов Эстонии. Цена продажи составила почти 5 миллионов евро — при начальной стоимости на уровне 4,5 миллиона. Закрыть сделку планируется в январе 2020-го.

По данным агентства «Интерфакс», Батарейную морскую крепость превратят в многофункциональный центр с отелями, ресторанами и жильем.

Крепость была достроена в 1840 году на берегу Таллинского залива. После окончания строительства она служила как артиллерийская батарея. Здесь располагались казармы и тюрьма. В 2000-х в крепости проводили выставки, кроме того, это место облюбовали граффити-художники.

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