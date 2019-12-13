Девушка в полицейской форме возмутила россиян откровенными снимками

Полиция Екатеринбурга начала проверку после публикации откровенных фото местной жительницы рядом с фотографиями ее же в полицейской форме. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сейчас проводится проверка: устанавливаем, является ли она сотрудницей полиции, если да, то к ней будут приняты адекватные меры. На данный момент утверждать, что есть такая сотрудница в органах, мы не можем», — сказал Горелых.

Пост о том, что опубликованные предполагаемой полицейской фотографии возмутили пользователей сети, появился в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте». Девушка размещала на своей странице откровенные снимки в купальнике вперемежку с фотографиями в полицейской форме.

Кроме того, она вела трансляции, во время которых ругалась матом, а рядом находился ее ребенок. Некоторые пользователи также предположили, что она могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что россиянка устроила фотосессию в Тверском ОВД в полицейской форме. Позже выяснилось, что она не является сотрудником правоохранительных органов.

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