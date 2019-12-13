Замерзшие россияне обмотали теплотрассу одеждой и заставили чиновников работать

Хабаровский край сегодня / YouTube

В поселок Приамурский в Еврейской автономной области (ЕАО) доставили два вагона угля после того, как местные жители попытались согреться в квартирах, обмотав старые трубы во дворе своей одеждой. Скоро они получат еще восемь вагонов, пишет DVHAB.RU.

«Дополнительно в целях создания подушки безопасности из Биробиджана уголь доставляется автомобильным транспортом», — пишет издание.

На решение отопительной проблемы региона из федерального бюджета выделено 312 миллионов рублей. Большая часть этих денег будет потрачена на покупку топлива для котельных.

Ранее в сети появилось видео с несколькими россиянами, которые собрались у теплотрассы во дворе жилого дома в Приамурском и начали обматывать ее одеждой. Трубы были без изоляции, и тепло не доходило до квартир. Параллельно появлялись сообщения о перебоях с подачей тепла в нескольких населенных пунктах региона, вызванных дефицитом угля в котельных.

Губернатор региона Александр Левинталь поставил ситуацию на контроль. Следователи проводят проверку по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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