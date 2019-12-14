Белоруссия одолжит у Китая 500 миллионов долларов

Белоруссия возьмет у Китая кредит на 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов). Соответствующий указ с постановлением белорусского президента Александр Лукашенко о привлечении займа опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, Минск одолжит у Пекина деньги для погашения и обслуживания государственного долга, поддержания белорусских золотовалютных резервов, а также для развития торговли между странами. Средства будут привлечены в 2019 году.

В октябре глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск больше не запрашивает у Москвы госкредит на 600 миллионов долларов. Тогда же он сообщил, что страна уже практически согласовала с китайским правительством кредит в размере 500 миллионов долларов. В Кремле посчитали переговоры Белоруссии с Китаем по этому поводу суверенным правом страны.

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