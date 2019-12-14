Украинского политолога выгнали из российского шоу после перепалки с ведущим

Украинского политолога Андрея Окару выгнали из студии российского шоу «60 минут» после перепалки с ведущим Евгением Поповым. Запись выпуска доступна на YouTube.

В эфире были продемонстрированы кадры интервью жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Они высказывали желание, чтобы на Украине их перестали считать «отщепенцами», прекратились преследования за русский язык и установился мир. Люди также положительно отзывались о России.

Окара заявил, что любовь к России среди жителей ДНР и ЛНР связана с «пропагандой» российских телеканалов. Также эксперт назвал этих людей «психологически травмированными». Ведущий шоу Евгений Попов отметил, что жители ДНР и ЛНР имеют право выбрать точку зрения, поскольку они получают информацию из многих источников.

«Извините я не могу говорить тут, а если два слова скажу, начинают гавкать», — заявил Окара в ответ на возражения ведущего. Высказывания возмутили Попова, и он призвал политолога покинуть студию.

Украинских экспертов не первый раз просят покинуть студию телешоу. Так, в июне политологу Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу «60 минут». Телеведущие и гости программы обсуждали обстрел мечети, который произошел в Донецке во время мусульманского праздника Ураза-байрам. Непогодин назвал жителей ДНР террористами, и Попов попросил его покинуть программу. Однако эксперт показал неприличный жест и продолжил выкрикивать оскорбления в адрес жителей ДНР. После этого украинский эксперт ушел из студии.

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