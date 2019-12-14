В России назвали число запретивших смартфоны на уроках школ

В каждой четвертой российской школе запретили использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом сообщила министр просвещения Ольга Васильева, пишет «Российская газета».

Васильева назвала число школ, которые выполнили рекомендации министерства, Роспотребнадзора и Рособрнадзора «убрать мобильные телефоны из учебного процесса» — 10628. В Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области ограничения ввели во всех школах. В Кемеровской области к рекомендациям прислушались 67,3 процента школ, в Свердловской — 65,3 процента, в Республике Марий Эл — 63,8 процента, в Удмуртии — 60,9 процента. Запрет на смартфоны также ввели часть школ на Камчатке, в Магаданской области, Пермском крае.

«Мы никого не заставляли это делать, образовательная организация сама принимала решение», — заявила Васильева.

Министр добавила, что, согласно проведенному летом социологическому опросу, 61 процент школьников, 89 процентов родителей и 90 процентов педагогов поддержали ограничение использования смартфонов во время уроков. При этом три четверти опрошенных полагают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения.

«Мы будем продолжать настаивать на том, что мобильных телефонов на уроках быть не должно», — заключила Васильева.

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