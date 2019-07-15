Рабочая группа разберется в вопросах использования телефонов в школах

В России создадут рабочую группу по вопросам использования телефонов в школах, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует ТАСС в понедельник, 15 июля.

Она подчеркнула, что речи о запрете нет, специалисты должны предложить меры регулирования использования гаджетов.

«Хотя написали, что я запретила уже, все это неправда», — подчеркнула она, выступая на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.

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В начале месяца создание рабочей группы для изучения этой темы анонсировал Роспотребнадзор. Валентина Матвиенко, инициировавшая этот процесс, заявила, что телефонов на уроках, переменах быть не должно. Она отмечала, что вопрос должен быть решен до начала нового учебного года.

В августе 2017 года с похожим заявлением выступила министр просвещения Ольга Васильева. По ее мнению, использование мобильных телефонов на уроках может мешать учебному процессу, и руководство учебных заведений вправе выработать рекомендации относительно смартфонов. Сама она отметила, что считает, что их стоит запретить.

По данным социологов, большинство россиян положительно оценивают возможный запрет гаджетов в школах. Респонденты считают, что это положительно отразиться на учебном процессе.

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