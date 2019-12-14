Песков назвал Россию островком стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее. Такое мнение он выразил в эфире передачи «Большая игра», анонс которой был показан на Первом канале.

Также Песков рассказал, что Россия демонстрирует стабильность, несмотря на перемены в дипломатии, международном праве и отношениях между государствами. По мнению представителя Кремля, изменения произошли в правилах поведения стран, а также с точки зрения обесценивания международных организаций. Он добавил, что это времена перемен и назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности».

Передача «Большая игра» выйдет в воскресенье, 15 декабря, в 22:45 по московскому времени.

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