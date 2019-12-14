Законопроект о борьбе с домашним насилием изменят

Законопроект о борьбе с домашним насилием однозначно изменят после обработки отзывов и предложений, поступивших на сайт Совета Федерации, где опубликован документ. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по социальной политике Инна Святенко, сообщает ТАСС в субботу, 14 декабря.

«Отзывы мы еще не обработали, потому что они еще поступают. Изменения [в законопроекте] однозначно будут. Конечно, для этого же все и делали, выставляли на сайте, именно для этого», — пояснила Святенко.

По ее словам, до понедельника, 16 декабря, точно нельзя сказать, каким нормам или статьям законопроекта посвящено наибольшее число отзывов, срок приема которых истекает 15 декабря. По состоянию на момент публикации данной заметки под законопроектом размещено более 10,3 тысячи комментариев.

Базовая версия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия была опубликована на сайте Совета Федерации 29 ноября. Авторы инициативы предлагают ставить домашних тиранов на профилактический учет и проводить профилактику через поддержку семей. После завершения обсуждения и внесения правок документ направят в Госдуму.

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