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Названы условия допуска российских спортсменов к Олимпиаде

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Себастьян Коу
Себастьян Коу

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу назвал условия допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Его слова приводит Independent.

По его мнению, руководство организации должно получить гарантию невиновности россиян. «Пока не почувствуем абсолютную уверенность в непричастности российских спортсменов к нарушениям антидопинговых правил, мы не будем рисковать», — заявил Коу. Он добавил, что главная цель — не подвергать опасности карьеру «чистых» спортсменов, так как они большую часть жизни посвятили тому, чтобы добиться успеха.

Коу подчеркнул, что сделает все, чтобы защитить права невиновных атлетов, потому что честно соревноваться — это их право от рождения. «Это часто упускают из виду, но я счастлив сказать, что помогать им — моя большая забота», — заключил чиновник.

13 декабря глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что президент Федерации лыжного спорта Норвегии Эрик Ресте извинился за нападки на российских лыжников. Ресте требовал отстранить их от участия в Кубке мира, если они не будут допущены до Олимпиады и чемпионата мира.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия. Эти санкции Россия планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде.

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