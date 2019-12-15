Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия». Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу платформы.

Кинотеатр удалил серию о постапокалиптических беспорядках в России, в которой по сюжету силовики расстреливают мирных жителей. Также показ сериала приостановили до февраля 2020 года.

Отмечается, что решение убрать на время сериал связно с хорошим рейтингом другого проекта — «Полицейский с Рублевки», благодаря которому платформа выполнила все ключевые показатели эффективности. В то же время сериал «Эпидемия» назвали «отдельно стоящим проектом», поэтому выделили для него время в феврале. Также представитель PREMIER рассказал, что сериал разделен на две части, показ первой уже завершили и поэтому перенесли вторую часть на следующий год.

Автор сериала Павел Костомаров назвал изменения сюрпризом и добавил, что ему не объясняли приостановку показа.

Ранее с российского телеканала ТНТ убрали сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Представители канала заявили, что первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER.

PREMIER — российская платформа, запущенная 16 августа 2018 года холдингом «Газпром-медиа».

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