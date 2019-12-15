Украинская ЛГБТ-активистка обвинила ню-фотографа Марата Сафина в изнасиловании

Украинская ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик обвинила известного ню-фотографа Марата Сафина в изнасиловании. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте.

Девушка рассказала, что три года назад во время фотосессии на съемной квартире в Воронеже Сафин предложил ей вместе выпить вина, а затем начал целовать ее. «Следующее — я лежу в кровати, он на мне, я будто смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-либо. В какой-то момент я стала приходить в себя, смогла оттолкнуть его, убежала и закрылась в ванной», — написала Гуйвик.

Она пояснила, что через какое-то время вышла, после чего Сафин продолжил ее домогаться. Когда модель его оттолкнула, фотограф отправился спать. Утром они пошли в кофейню, где, по словам девушки, молодой человек уговаривал не рассказывать никому о случившемся и предлагал деньги в обмен на молчание.

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Гуйвик пояснила, что Сафин сам признался своей жене в измене, и выложила скрины переписки, на которых Мария Сафина спрашивает, был ли у них секс. Модель отвечает ей, что была пьяна, и пишет, что после случившегося чувствует себя «маленькой изнасилованной девочкой».

«Тогда я побоялась рассказать, кто это был. Сегодня мне все еще страшно, но я считаю важным назвать его имя, ради безопасности других девушек», — написала ЛГБТ-активистка на своей странице.

Позднее Сафин отреагировал на слова Гуйвик в своем Instagram-аккаунте, заявив, что никогда «не испытывал такого ужаса». Он не стал признавать свою вину и подчеркнул, что секс произошел по обоюдному согласию. По его словам, девушка отвечала на прикосновения и поцелуи, а также помогла ему раздеться. Он опубликовал скриншоты переписки с активисткой, на которых можно увидеть, что после предполагаемого изнасилования она вместе с фотографом отбирала снимки для ретуши.

Марат Сафин подчеркнул, что фотография является главным делом его жизни, и добавил, что не стал бы рисковать своим трудом. В то же время Виктория Гуйвик не отказывается от своих обвинений. В своем аккаунте девушка публикует сообщения от других моделей, которые рассказывают, что тоже столкнулись с неподобающим поведением фотографа.

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