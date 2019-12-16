Названы пары 1/16 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брюгге», Арсенал встретится с «Олимпиакосом», «Вулверхэмптон» — с «Эспаньолом», «Спортинг» — c «Истанбул Башакшехир», «Хетафе» — c «Аяксом». Остальные пары участников выглядят так:

«Байер» — «Порту»;

«Копенгаген» — «Селтик»;

АПОЭЛ — «Базель»;

«ЧФР Клуж» — «Севилья»;

«АЗ Алкмар» — ЛАСК;

«Лудогорец» — «Интер»;

«Айнтрахт» — «Ред Булл Зальцбург»;

«Шахтер» — «Бенфика»;

«Вольфсбург» — «Мальме»;

«Рома» — «Гент»;

«Рейнджерс» — «Брага».

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