Девочка показала неприличный жест на детском утреннике и рассмешила зрителей

В английском городе Молдон, графство Эссекс, пятилетняя девочка случайно показала неприличный жест рукой на детском утреннике и рассмешила зрителей. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Элла Легг (Ella Legge) на протяжении 20 минут стояла на сцене с поднятым средним пальцем правой руки. Таким образом она показывала своей 33-летней матери Карле Бовингдон (Carla Bovingdon) заусенец. «Я слышала, как некоторые смеялись. Я сидела и мысленно умоляла: "Элла, прекрати". Но я не могла к ней подойти, поэтому она продолжала показывать, мол: "Мам, обрати внимание"», — рассказывает она.

Затем ребенок поднял средний палец и правой руки. «Она пыталась сравнить поврежденный палец со здоровым», — объяснила Бовингдон. Мать поделилась снимками дочери в соцсети. Публикация стала вирусной и собрала более семи тысяч лайков и множество комментариев. Позже она объяснила Элле, что повторять подобные жесты не следует.

В мае сообщалось, что эфир австралийской телеведущей Эдвины Бартоломью (Edwina Bartholomew) из британского города Виндзор пошел не по плану из-за ребенка, показавшего в камеру неприличный жест из машины. Журналистка отнеслась к случившемуся с юмором.

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