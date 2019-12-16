В Берлине осквернили могилу архитектора холокоста

В Берлине трое неизвестных вскрыли могилу начальника Главного управления имперской безопасности обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха, которого называют одним из архитекторов холокоста и главным палачом Третьего рейха. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

По словам работника кладбища, инцидент произошел 12 декабря. Останки тела не тронули. Как отмечает издание, полиция намерена возбудить уголовное дело об осквернении могилы.

В 2013 году в Германии на кладбище Святого Николая сровняли с землей могилу нациста Хорста Весселя. Такое решение было принято из-за паломничества к месту захоронения ультраправых радикалов.

Гейдрих был одним из организаторов холокоста во время Второй мировой войны. Генерал полиции был председателем на Ванзейской конференции в январе 1942 года, на которой были определены пути и средства «окончательного решения еврейского вопроса» — массового уничтожения европейского еврейства.

Обергруппенфюрер СС был убит в Праге в 1942 году в результате операции «Антропоид», спланированной чехословацким «правительством в изгнании». После окончания Второй мировой войны в рамках процесса «денацификации» останки Гейдриха и его сподвижников захоронили в могиле без опознавательных знаков для предотвращения возможной «симпатии к нацистам».

Уничтожение евреев на территории Германии проходило с 1933 по 1945 год. В период Второй мировой войны началось массовое уничтожение еврейского населения, в результате которого были убиты более шести миллионов человек.

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