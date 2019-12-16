Глава МВД Эстонии пояснил свои слова о финском правительстве кухарок

Министр внутренних дел Эстонии и один из лидеров Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме пояснил свои высказывания в адрес нового правительства Финляндии. Об этом сообщает Delfi.

По словам Хельме, его скандальное заявление отражало только его личную позицию, которая является следствием мировоззрения EKRE. Он отметил, что его слова не нужно связывать с позицией эстонского правительства, добавив, что «стабильность доброго сотрудничества и дружеских связей между Эстонией и Финляндией» не вызывает у него сомнений.

Заявление Хельме, о котором идет речь, прозвучало накануне в эфире радиостанции TRE Raadio. Глава эстонского МВД, комментируя назначение в Финляндии левого правительства, вспомнил цитату российского революционера Владимира Ленина о том, что «каждая кухарка способна управлять государством».

Поводом для этого стало прошлое нового финского премьер-министра Санны Марин, которая начинала свою карьеру как кассир. По мнению Хельме, это говорит о том, что пришедшие к власти социалисты «отчаянно пытаются ликвидировать финское государство, сделать из Финляндии своего рода европровинцию».

Марин, отвечая на критику Хельме, на своей странице в Twitter написала, что гордится тем, что в Финляндии дети из бедных семей могут занять высокие посты, получив качественное образование.

Ранее парламент Финляндии одобрил назначение премьер-министром 34-летней Санны Марин. Ее поддержала коалиция левых партий. Марин стала самым молодым премьером не только в Финляндии, но и в мире. В ее кабинете министров — семь мужчин и двенадцать женщин. Женщины также возглавляют четыре из пяти правящих партий в парламенте страны.

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