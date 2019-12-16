Новых финских министров назвали кухарками и продавщицами

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме подверг острой критике состав нового правительства Финляндии. Его слова приводит Delfi.

Хельме напомнил слова российского революционера Владимира Ленина о том, что «каждая кухарка способна управлять государством» и назвал премьер-министра Финляндии продавщицей.

«Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства», — заявил он. По его мнению, представители социалистических партий, которые пришли к власти в Финляндии стремятся устроить реванш за события гражданской войны 1918 года.

«Они отчаянно пытаются ликвидировать финское государство, сделать из Финляндии своего рода европровинцию, которая, может, и продолжит как территория называться Suomi или Finland, но в действительности будет плестись в самом хвосте этой идеологической философии о конце истории по Фукияме», — считает Хельме.

Ранее парламент Финляндии одобрил назначение премьер-министром 34-летней Санны Марин. Ее поддержала коалиция левых партий. Марин стала самым молодым премьером не только в Финляндии, но и в мире. В ее кабинете министров — семь мужчин и двенадцать женщин. Женщины также возглавляют четыре из пяти правящих партий в парламенте страны.

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