Сотрудники ФСБ изъяли у лидера преступной группы компоненты взрывного устройства

У лидера межнациональной преступной группировки изъято оружие и компоненты для взрывного устройства. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Красноярскому краю.

В банду входили уроженцы стран Закавказья, Центрально-Азиатского региона и России. Ее возглавлял Беслан Алиев 1989 года рождения.

В ходе обыска по месту его проживания обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Спецслужбы установили причастность лидера преступной группировки к покушению на убийство знакомого в 2018 году. Алиеву было предъявлено обвинение в приготовлении к преступлению, убийству и умышленном уничтожении чужого имущества.

Он был осужден к 10 годам в колонии строгого режима.

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