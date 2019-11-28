Появилось видео задержания Шараповской группировки бойцами ФСБ

Задержание сотрудниками ФСБ членов Шараповской преступной группировки в Дагестане попало на видео. Ролик в четверг, 28 ноября, был опубликован на Youtube-канале Следственного комитета России (СКР).
На кадрах видно, как вооруженные сотрудники заходят в частный дом и производят следственные действия. В ходе обыска у подозреваемых изъяли пистолет и десятки мобильных телефонов.
Ранее стало известно, что лидеры и участники банды причастны к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.
В ОПГ входили более 250 человек, которыми являлись действующие на период с 2007 по 2015 год сотрудники МВД и юристы адвокатской палаты Дагестана, а также члены террористического подполья.