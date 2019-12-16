В семье убитой аспирантки отреагировали на планы историка-расчленителя жениться

Семья аспирантки Анастасии Ещенко не в курсе, планировала ли она выйти замуж за доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в ее убийстве и расчленении. Об этом сообщила адвокат матери Ещенко Александра Бакшеева, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Юристка считает, что обвиняемый в убийстве девушки таким образом пытается убедить следствие в том, что был в состоянии аффекта, так как история о том, что Ещенко набросилась на него с ножом, «не зашла». Бакшеева также предположила, что после слов о намерении подать заявление в ЗАГС Соколов может сказать, что Ещенко ему изменила. «Он узнал об этом накануне подачи заявления в ЗАГС и был в состоянии аффекта? Мне кажется, они [Соколов и его адвокат] именно в этом русле сейчас движутся, чтобы у него были основания для смягчения наказания», — сказала Бакшеева.

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Ранее 16 декабря стало известно, что Соколов, по его словам, планировал обвенчаться с Ещенко. Они также собирались пойти в ЗАГС, чтобы подать заявление на регистрацию брака. Жениться они планировали 28-29 апреля 2020 года.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко на почве ревности, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца.

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