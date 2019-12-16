Невменяемый российский турист принял полицейского за обезьяну и бросился на него

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Житель Челябинской области попал в тюрьму в Таиланде после того, как в невменяемом состоянии напал на местного полицейского. Об этом рассказала его жена, пишет 74.ru.

По словам собеседницы издания, отпуск «превратился в ад» из-за поведения ее супруга, который по прибытии исчез на некоторое время, а вернувшись, начал проявлять агрессию и бессвязно разговаривать. «По всей видимости, он что-то принял, но дело даже не в этом, а в том, что это состояние затянулось надолго», — отметила она.

Сотрудники отеля вызвали на место представителей правоохранительных органов — россиянин набросился на одного из них. «Ему казалось, что он медведь, а полицейского принял за обезьянку», — пояснила туристка. В результате российского путешественника задержали и поместили в тюрьму.

Однако, утверждает жена, даже спустя несколько проведенных там дней его состояние не улучшилось — «он все равно нес чушь». Добиться вызова медиков в камеру ей не удалось. Россиянка предположила, что спровоцировать такое поведение могли выписанные российским врачом антидепрессанты.

В настоящий момент супруга задержанного вернулась на родину, вывезти ее мужа из Таиланда пока не представляется возможным. «Ни одна авиакомпания не возьмет его на борт [в таком состоянии] и также в связи с тем, что он находится под следствием», — объяснили близкие россиянина. Они надеются, что мужчину удастся признать невменяемым.

30 ноября стало известно, что в Таиланде полицейские задержали укушенную обезьяной российскую туристку после того, как она попыталась купить в местной аптеке обезболивающее. За несколько дней до возвращения в Россию путешественница посетила Обезьянью гору — местную достопримечательность, где в естественных условиях обитает множество приматов.

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