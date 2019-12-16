В России задумали создать аналог YouTube

Компания Mail.Ru Group сообщила о планах запустить свой видеохостинг. Об этом гендиректор компании Борис Добродеев рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Добродеев отметил, что новый сервис будет предлагать пользователям ролики в зависимости от их интересов. По его словам, компания задумала создать не «лобовой» YouTube, а аналог платформы «на свой лад».

Гендиректор не уточнил название хостинга, но сообщил, что он будет запущен в 2020 году. Он добавил, что Mail.Ru Group будет бороться за время, которое юзер проводит с сервисом, и догонять по этому показателю YouTube.

Добродеев также подчеркнул, что компания будет стараться увеличивать количество контента, не привязанного к социальным сетям. «Несмотря на то что в YouTube есть подписки, он потребляется скорее через рекомендации, которые делает сам сервис», — объяснил гендиректор.

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