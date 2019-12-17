Квартиру лидера «Сектора газа» продали

В Воронеже продали квартиру лидера музыкальной группы «Сектор газа» Юрия Хоя. Новые владельцы не являются поклонниками его творчества, пишет «Блокнот Воронеж».

Двухкомнатную квартиру площадью 52,7 квадратного метра продали по кадастровой стоимости — 1,7 миллиона рублей. В ноябре 2018-го жилье стоило три миллиона, однако потом подешевело из-за отсутствия покупателей.

Девятиэтажка 1988 года постройки, где на втором этаже находится проданная квартира, расположена в микрорайоне ВАИ Левобережного района. Из-за плохой экологической ситуации местные жители прозвали его «Сектором газа». Именно так группа Хоя получила свое название.

Певец (настоящее имя — Юрий Клинских) умер в 2000 году в возрасте 35 лет. Официальной причиной смерти назван сердечный приступ. В квартире на Иркутской улице до недавнего времени жила мать Хоя — Мария Кузьминична Клинских. В 2017 году женщина скончалась в возрасте 85 лет.

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