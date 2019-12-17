Названа стоимость жилья в русской Кремниевой долине

К декабрю 2019-го средняя стоимость квадратного метра в строящихся жилых комплексах Зеленограда составила 140 тысяч рублей, говорится в материалах агентства Est-a-Tet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, на продажу в русской Кремниевой долине (Зеленоград неофициально назван так из-за большого числа научно-производственных предприятий в городе) выставлено около 21 тысячи квадратных метров нового жилья. «При этом бюджеты покупки квартир в локации были и остаются достаточно привлекательными — от 3,8 миллиона до 11,9 миллиона рублей», — отмечают эксперты.

Всего в Зеленограде в реализации находятся четыре жилых комплекса: «Зеленоград Сити», «Жемчужина Зеленограда», «Зеленоград Микрорайон 8» и «Лесное озеро». В первом средняя стоимость квартиры — 6,7 миллиона рублей, во втором — 7,4 миллиона рублей, в третьем — 9,6 миллиона рублей. Прайс-листа «Лесного озера» нет в открытом доступе.

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«В Зеленограде расположены научно-исследовательские институты и предприятия, занимающиеся разработкой электронных и информационных технологий, — указывают риелторы. — При этом округ полностью оправдывает свое название: здесь много парков, скверов, аллей, а за городской чертой — обширный лесопарк, что обуславливает хорошую экологическую ситуацию в городе. Улучшение транспортной доступности, благодаря запуску в 2021 году МЦД-3 (третья линия Московских центральных диаметров, участок Зеленоград — Раменское — прим. «Ленты.ру»), сделает жилую недвижимость в данной локации еще более привлекательной».

Ранее в декабре полицейские задержали в Зеленограде 36-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Задержанный работает риелтором — предположительно, он продал квартиру местного жителя и присвоил вырученные деньги.

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