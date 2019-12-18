На Украине рассказали о гуманитарном бедствии из-за «российской агрессии»

Украинские власти обсуждают с представителями ООН план гуманитарной помощи на 2020 год. Об этом в интервью «Укринформ» заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

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По ее словам, когда с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН она рассказывала о гуманитарном бедствии на востоке страны, в зале стояла тишина. «Цифры и факты говорят сами за себя. Я сказала, что вооруженная российская агрессия продолжается уже 2075 дней. За это время погибли более 13 тысяч граждан Украины, из них 3 345 мирных жителей, 172 — дети», — уточнила Коляда.

При этом она считает, что сегодня Украина уже способна решать самостоятельно насущные гуманитарные проблемы. Коляда добавила, что украинские власти стараются отойти от «патерналистского отношения» к гражданам, пострадавшим в результате военного конфликта в Донбассе.

«Хотим развивать потенциал людей, живущих в прифронтовой зоне — поощряем открытие собственного дела, переобучение, занимаемся вопросами психосоциальной адаптации. Развиваем центры устойчивости для населения, проживающего в той зоне. Мы меняем философию», — отметила министр.

Часть территорий Донбасса отказались подчиняться центральной власти в Киеве после произошедшего там в 2014 году госпереворота, что привело к вооруженному конфликту в регионе. Украинские власти считают, что ответственность за произошедшее несет Россия, однако Москва отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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