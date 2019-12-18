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Модель Victoria's Secret опубликовала фото топлес

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Австралийская модель Бриджит Малкольм, получившая известность после участия в показах бренда нижнего белья Victoria's Secret, выложила снимок, на котором она запечатлена топлес. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в среду, 18 декабря.

На фото 28-летняя Малкольм снимает себя в зеркало ванной комнаты на камеру смартфона. Она одета в белые трусы с высокой талией и прикрывает обнаженную грудь руками.

Фото опубликовано @bridgetmalcolm

Подписчики одобрили новый пост модели, собравший более 11 тысяч лайков. «Ты прекрасна снаружи так же, как внутри», «Какая красивая и сексуальная», «Великолепное тело», — писали они в комментариях.

В марте прошлого года Бриджит Малкольм пристыдили за полноту во время съемки в купальнике. Как рассказала сама модель, однажды во время съемки одна из ассистенток постоянно смотрела на ее живот с насмешкой. Когда Бриджит обратилась к ней, чтобы узнать, в чем дело, та не ответила и даже не потрудилась поднять глаза и посмотреть в лицо.

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