Вандалы на Украине разрушили памятник Максиму Горькому

Вандалы на Украине разрушили памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому. О происшествии сообщается на сайте Национальной полиции по Харьковской области Украины.

Сброшенный с постамента и разбитый памятник, который был установлен на Новобаварском проспекте на окраине города, был обнаружен утром 18 декабря работником коммунального предприятия во время планового обхода территории. О произошедшем он сообщил в полицию.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося и пытаются установить личности нарушителей.

В июне в Харькове радикалы из «Национального корпуса» снесли бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова. Пророссийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила, что готова восстановить монумент на собственные средства, и призвала начать расследование по факту инцидента. Также о готовности восстановить памятник заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

В команде нового президента Украины Владимира Зеленского также негативно отреагировали на случившееся, назвав инцидент «примером несовершенной и непродуманной гуманитарной политики» прошлой украинской власти.

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