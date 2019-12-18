Россия отреагировала на «появившийся» в Иране Ту-22М

Минобороны России отреагировало на сообщение о появлении в небе Ирана дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3. По сообщению ведомства, эта информация ложная, пишет РИА Новости.

Издание DEBKAfile сообщало о появлении над Ираном нескольких российских самолетов. Так, секретарь Высшего совета национальной безопасности, представитель Высшего руководителя Ирана контр-адмирала Али Шамхани подчеркнул, что самолеты пролетали над территорией страны, не проводя операций по заправке. По информации издания, бомбардировщики направлялись в Сирию.

«Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве — фейк», — заявили в Минобороны.

Решение о создании Ту-22М3 на базе М2 было принято в 1974 году. На него установили более мощные и экономичные двигатели НК-25 с электронной системой управления ЭСУД-25 и была изменена конструкция воздухозаборников, которые теперь располагались под углом к фюзеляжу. До 2020 года планируется модернизировать 30 Ту-22М3 до на основе Ту-22М3М.

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