В США намекнули на последние в истории России «смертоносные самолеты»

Имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные еще во времена СССР, благодаря модернизации до сих пор представляют серьезную опасность для вероятного противника, тогда как разработка замены таких самолетов является непростым делом, пишет The National Interest.

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Американский журнал к наиболее опасным российским бомбардировщикам отнес Ту-95, Ту-22М и Ту-160. Также в перечень издания попал создаваемый перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который должен заменить Т-95 и Ту-160. Издание допускает, что заявленные планы могут не реализоваться.

«Относительно низкая цена на нефть серьезно ограничивает российские военные расходы, и разработка совершенно новой платформы скрытности — дело непростое», — пишет журнал.

В октябре источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе заявил о 18 успешных полетах Ту-22М3М, совершенных в рамках заводских испытаний.

В августе The National Interest написал, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.

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