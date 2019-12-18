Лидеров Евромайдана лишили госохраны

Лидеров Евромайдана и бывших государственных деятелей Украины Арсения Яценюка и Александра Турчинова лишили госохраны. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание указывает, что по закону право на государственную охрану после завершения периода исполнения полномочий имеют только бывшие президенты страны и их семьи. Тем не менее госохрану по прежнему предоставляют не только экс-президенту Петру Порошенко, но также некоторым членам его команды: бывшему министру обороны Степану Полтораку, экс-главе СБУ Василию Грицаку и его бывшему заместителю Виталию Маликову.

Арсений Яценюк же пользовался госохраной на протяжении трех лет после ухода с государственного поста, а Александр Турчинов — несколько месяцев.

Материалы по теме Большая пересменка Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги

Ранее СМИ сообщили, что Яценюка рассматривают на должность первого вице-премьера. Мотивом для его назначения называют необходимость проведения Украиной переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о возобновлении сотрудничества для открытия новой кредитной программы. Однако впоследствии эти слухи опровергли.

Яценюк занимал должность премьер-министра Украины в 2014-2016 годах после смены власти в стране, которая произошла из-за массовых выступлений, получивших название Евромайдан. К его уходу с должности привел разгоревшийся в стране политический кризис.

Александр Турчинов занимал пост спикера Верховной Рады с 22 февраля по 27 ноября 2014 года. Кроме того, с конца февраля по начало июня он был исполняющим обязанности президента Украины. 16 декабря 2014-го Турчинов стал секретарем СНБО и 19 мая 2019 года покинул эту должность по собственному желанию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!