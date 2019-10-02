Слухи о возвращении Яценюка в правительство Украины опровергли

Бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк не ведет переговоров с новой властью о своем назначении на пост первого вице-премьера в действующем правительстве. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь лидера «Народного фронта» Ольга Лаппо.

По ее словам, распространяемая СМИ информация о занятии Яценюком поста вице-премьера в правительстве Алексея Гончарука не соответствует действительности. «Никаких переговоров о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется», — сказала она.

Ранее 2 октября «Страна.ua» сообщила со ссылкой на источники, что Яценюка рассматривают на должность первого вице-премьера. Мотивом для его назначения называют необходимость проведения Украиной переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о возобновлении сотрудничества для открытия новой кредитной программы.

По словам источника, Киев сомневался в назначении Яценюка из-за его высокого антирейтинга и многочисленных коррупционных скандалов, а также связей экс-премьера с Демократической партией США. На фоне скандала, начавшегося в США из-за телефонного разговора президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, назначение Яценюка в правительство может ухудшить отношения с американской администрацией.

Яценюк занимал должность премьер-министра Украины в 2014-2016 годах после смены власти в стране, к которой привели массовые выступления, получившие название Евромайдан. К его уходу с должности привел разгоревшийся в стране политический кризис. До смены власти Яценюк занимал посты министра экономики Украины (2005-2006 год) и министра иностранных дел (2007 год). Также с 2007 по 2008 год он был председателем Верховной Рады.

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