Представлены снимки советского истребителя 5-го поколения С-22

К своему 80-летию Опытно-конструкторское бюро Сухого показало изображения полноразмерного макета прототипа истребителя пятого поколения С-22, разработанного в Советском Союзе в 1980-х годах. Соответствующие снимки в Twitter опубликовал пользователь saidpvo.

«Макет прототипа истребителя 5-го поколения С-22, разработанного ОКБ Сухого в начале 1980-х годов», — говорится в подписи к фотографиям.

Согласно представленной на снимке информации, проект С-22 предполагал крыло обратной стреловидности и применение двигателей с плоским соплом.

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