Насильник сымитировал отравление «Новичком» и получил восемь лет тюрьмы

В Великобритании мужчина, сымитировавший отравление веществом «Новичок», получил восемь лет тюрьмы за изнасилование женщины и съемку этого процесса на видео. Об этом пишет издание Daily Mail.

Алекс Кинг (Alex King) и его возлюбленная Анна Шапиро (Anna Shapiro) заявили, что отравились «Новичком» после ужина в одном из ресторанов города Солсбери в сентябре 2018 года. Таким же веществом были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте прошлого года.

Как удалось установить суду, Кинг встретил свою будущую жертву возле ночного клуба в июле 2007 года. Мужчина позвал ее на вечеринку вместе со своими коллегами. «Он рассказал, что тем вечером изнасиловал женщину, пока она была без сознания», — рассказал прокурор Пол Кейси (Paul Casey). В это время друзья Кинга снимали происходящее на мобильный телефон, однако затем Кинг удалил видео.

Правда стала известна лишь несколько месяцев спустя, когда сожительница Кинга обнаружила видео на внешнем накопителе и передала его полиции. Увидев запись, жертва рассказала, что ничего не помнит о ночи, когда ее изнасиловали. Однако она не стала обращаться в суд. По ее словам, инцидент и так разрушил ее жизнь. «Мое сердце было разбито, и я не могла никому объяснить, почему отменила свою свадьбу», — сказала женщина.

Однако спустя 12 лет после произошедшего она все же решила наказать Кинга и обратилась в суд. Оказалось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за распространение детской порнографии и наркотиков. Чтобы избежать наказаний за многочисленные преступления, мужчина притворился отравленным нервно-паралитическим веществом «Новичок».

В марте 2018 года в британском городе Солсбери были найдены в бессознательном состоянии бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как удалось выяснить местным специалистам, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Однако Россия отрицает свою причастность.

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