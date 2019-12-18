Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Севастополь особого статуса, убрав упоминание об этом из Конституции страны. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Теперь в документе, которым предлагается внести изменения в Конституцию, вообще нет упоминания о специальном статусе Севастополя, такой статус предоставляется только Киеву. Кроме того, согласно законопроекту, Севастополь будет относиться к административно-территориальной единице Автономная Республика Крым.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!