Зеленский захотел запретить отпускать коррупционеров под залог

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, согласно которому подозреваемые в совершении коррупционных преступлений не смогут выходить под залог. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он предлагает внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) страны изменения, согласно которым выходить под залог не смогут подозреваемые в тяжких и особо тяжких коррупционных преступлениях.

В текущей редакции УПК Украины могут быть арестованы без права внесения залога только лица, совершившие преступления с применением насилия или угрозой его применения, преступления, повлекшие гибель человека, а также лица, касательно которых в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, но была нарушена ими.

В апреле Александр Данилюк, советник украинского лидера, который на тот момент был кандидатом на пост главы государства, назвал коррупцию главной угрозой украинской государственности. Бывший генпрокурор страны отмечал, что крупнейшие источники коррупции — государственные предприятия, таможня и неурегулированная регистрационная система.

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