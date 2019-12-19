Путин объявил о росте зарплат россиян

В последнее время в России наблюдалось снижение реальных доходов населения. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

По словам президента, это одна из проблем страны. «Это одна из наших проблем, которую надо решать за счет роста ВВП и производительности труда», — объявил он. «Уровень заработной платы немножко растет, немножко подрос и уровень благосостояния, нужно уделить этому больше внимания», — заключил президент.

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По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Также зарплаты выросли у россиян, занятых в сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве.

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