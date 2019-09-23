Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

Среднемесячная заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, получивших соответствующую информацию Росстата.

По данным ведомства, костромичи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стали зарабатывать на 14,7 процента больше, достигнув показателя в 26900 рублей. Также существенный финансовый прирост зафиксирован в Туве (+12,4 процента).

На 9-10 процентов выросли зарплаты в Магаданской, Кемеровской и Липецкой областях, на Сахалине и в Севастополе. В Москве средняя зарплата увеличилась на 8,6 процента (до 79535 рублей).

Заработная плата в целом по стране увеличилась на 7,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Средняя сумма составила 46,2 тысячи рублей.

Также утверждается, что в девяти регионах страны заработная плата превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг более чем в три раза. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе, показавшем наихудший прирост по зарплатам, на зарплату можно купить более четырех потребительских наборов.

11 сентября выяснилось, что количество разводов в России сократилось. Причиной этого могло стать падение реальных располагаемых доходов россиян в первой половине 2019 года на 1,3 процента. На фоне этого вести совместный быт стало выгоднее.

9 сентября стало известно, что каждый пятый работающий россиянин (18 процентов) недоволен условиями труда на своем рабочем месте. Треть респондентов (33 процента) пожаловались на низкий уровень зарплат, еще 22 процента рассказали о проблемах в помещениях, где они работают: речь, в частности, идет о плохой вентиляции и некомфортной температуре воздуха.

В тот же день были названы регионы, в которых ситуация на рынке труда складывается наилучшим образом. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Также в пятерку лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан. В числе отстающих оказались Тува и Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Калмыкия, Хакасия и Алтай.

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